Mais de 3,8 mil ônibus assaltados em 2017 na capital amazonense

Manaus - As nove concessionárias que operam no sistema de transporte coletivo de Manaus, registraram 3.844 assaltos a ônibus em 2017. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) foram registrados, em média 10 assaltos por dia, um prejuízo de mais de R$ 1 milhão para o sistema.

De acordo com o presidente do Sinetram, Carmine Furletti Júnior, a instituição já implantou várias tecnologias para diminuir esse índice de criminalidade, mas para que isso ocorra, é fundamental a adesão da população ao sistema de pagamento eletrônico.

“O pagamento da tarifa com os cartões Passafácil é a melhor opção. Além de o usuário não mostrar dinheiro, ele não terá problemas com o troco. Hoje já são 189 postos de recarga espalhados pela cidade, além da compra pela internet, que pode ser feito, também, através de transferência bancária”, destaca Furletti.

Ainda de acordo com o presidente, em todos os casos de assaltos são registrados Boletins de Ocorrência (BO) e as imagens das câmeras de segurança dos ônibus são repassadas para a polícia identificar e prender os criminosos.

“A polícia tem trabalhado bastante para reduzir esses crimes, porém não há como colocar um policial em cada ônibus ou ponto de parada, o que acaba contribuindo para esses índices. Por isso, tirando o pagamento em dinheiro, temos certeza que esses crimes vão reduzir consideravelmente”, finaliza.

Cartão Passafácil

O usuário que for emitir o cartão Cidadão deve se dirigir ao posto de atendimento do Sinetram na sede do órgão ao lado do T1, ou no Terminal 3. Lá ele apresenta apenas o RG e CPF. A emissão da primeira do cartão via é gratuita, a partir da segunda via o usuário paga uma taxa de R$ 15.

Acesse o link e veja os postos de recarga https://goo.gl/YkDvm8

