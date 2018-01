Carro capota em avenida no Distrito em Manaus

Manaus - Um carro capotou na tarde desta segunda-feira (15), na avenida Ministro João Gonçalves, Distrito Industrial I, Zona Sul de Manaus, próximo à sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), um homem de aproximadamente 40 anos estava dirigindo e é o dono do veículo modelo Fiat Idea e de cor vermelha.

Leia também: Mulher sofre fratura exposta na perna em acidente na Torquato Tapajós

A vítima teria sido socorrida por uma ambulância da Unimed, segundo informações de pessoas que estavam no local na hora do acidente.

Uma equipe do Manaustrans segue em atendimento no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:



PR aposta em Alfredo Nascimento e Marcelo Ramos para o congresso

Eu marcho contra a metade do mundo, diz prefeito de Manaus

Veja casos de políticos que alegaram doença para sair da prisão