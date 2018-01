Corpo de amazonense morto na Venezuela chega a Manaus

O corpo do turista amazonense Amaury Castro, assassinado no último domingo (14) em uma estrada que liga as cidades de Porto Ordaz e São Félix, na Venezuela, chegou a Manaus, na noite desta segunda-feira (15). O avião que trouxe o amazonense pousou no Terminal II do Aeroporto Eduardo Gomes, localizado na zona Oeste de Manaus.

Amigos da vítima informaram à polícia que o comboio, composto por pelo menos 30 pessoas, seguia para o hotel quando foi interceptado por criminosos - que se aproximaram em um carro e efetuaram os disparos.

O carro de Amaury foi jogado para fora da estrada e os bandidos ainda chegaram a render a esposa da vítima. Antes da polícia venezuelana chegar ao local, os homens conseguiram roubar todos os pertences que estavam no veículo e fugiram.

Amigos e parentes de Amaury aguardavam a chegada do corpo no aeroporto, onde um carro de uma funerária, localizada no Centro de Manaus, já o aguardava. O sepultamento do amazonense deve ocorrer na tarde de terça-feira (16), no cemitério Parque Tarumã, também na zona Oeste da capital.

