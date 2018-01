Rodoviários da Açaí Transportes paralisam 100% da frota em Manaus

Manaus - Cerca de 10 mil pessoas foram prejudicadas com uma paralisação da empresa de transporte público Açaí Transportes Coletivos, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (16). Os 74 ônibus que atuam em 18 linhas do transporte coletivo de Manaus não saíram da garagem, localizada no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da cidade. A maioria dos usuários prejudicados com a paralisação são moradores de bairros da Zona Norte.



De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), os ônibus foram impedidos de sair por membros do Sindicato dos Rodoviários entre 4h30 e 6h.

A empresa Açaí não foi notificada sobre a paralisação | Foto: Daniel Landazuri

Nem a Açaí e nem o Sinetram foram informados sobre o motivo da paralisação.

Outra paralisação

Na última terça-feira (9), rodoviários da empresa Líder, que também atende a Zona Norte de Manaus, paralisaram 100% das atividades em reivindicação ao atraso dos salários da categoria e melhorias nas condições de trabalho. Cerca de 20 mil pessoas foram prejudicadas.

Edição: Isac Sharlon

