'Meu pai morreu nos meus braços', diz filho de amazonense em enterro

Manaus - O enterro do amazonense Amaury Castro - morto na Venezuela - ocorrido nesta terça-feira (16), no cemitério Parque Tarumã, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade, foi marcado por muita comoção na despedida de familiares e amigos. Um dos filhos da vítima, o adolescente Guilherme Matheus, de 16 anos, disse durante o sepultamento que viu o pai morrer em seus braços, ainda tentando falar algo ou se despedir da família.

Guilherme relembrou que disse ao pai, no momento da morte, que o traria para Manaus e daria um enterro digno a ele, na presença daqueles que o amavam. A esposa e a filha da vítima também prestaram suas últimas homenagens com um discurso que emocionou a todos presentes.

A filha, Stephany Mayumi, de 19 anos, relembrou os momentos em que esteve com o pai e disse que sempre lembraria dele em todos os momentos. "Você vai ser sempre o homem da minha vida. Pai, eu nunca vou te esquecer", lamentou a jovem em lágrimas.

Amigo de trabalho de Amaury, o ex-funcionário da empresa Rico Linhas Aéreas, Joás Matos, lembra que durante os 16 anos em que trabalhou com o colega, guardou boas recordações dele. "Era um homem reservado, mas sempre alegrava a todos e era muito simpático", relembrou Matos.

Emocionado, Joás destacou, ainda, que a morte do amigo é uma grande perda para todos, pois Amaury era uma pessoa muito boa e sempre procurava apoiar todos os colegas. "Dos motoristas que tivemos lá, ele foi um dos melhores. Vou lembrar dele sempre alegre e dando bom dia para todos os funcionários", diz.

Um dos irmãos da vítima, que devido ao momento não pôde conceder entrevista, lamentava o fato do irmão ter morrido nos braços do filho. Várias vezes foi preciso amparar o filho de Amaury, pois o adolescente chegou a desmaiar durante a cerimônia de sepultamento.

Relembre o caso

Amaury morreu na madrugada deste sábado (14), em uma estrada na Venezuela, que liga Porto Ordaz e São Félix. Ele estava na companhia da esposa e dos filhos. De acordo com depoimentos de colegas que viajavam junto com a família, pelo menos 30 pessoas seguiam no comboio para o hotel no momento em que um carro com seis bandidos fez uma emboscada e efetuou vários disparos contra o carro de Amaury. Um dos disparos atingiu o coração da vítima, que faleceu no loca.

Edição: Isac Sharlon

