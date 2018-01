Linhas de cerol: brincadeira, medo e atenção para evitar mortes

Manaus - Verde, azul, listrado, colorido, ou até remendado, a pipa de papel (ou papagaio) é uma brincadeira tradicional da maioria das crianças enquanto ainda se tem pique de ficar horas a fio debaixo do sol quente de Manaus. A prática se expandiu tanto nos últimos anos que uma associação de "pipeiros" (como é chamado pessoa que solta pipa) foi formada na cidade. O problema que ainda ocorre, entretanto, é quando a brincadeira ameaça riscos para a vida de quem passa perto, além da frequente reclamação dos condutores de veículos, principalmente motocicletas e ciclistas, que denunciam que a prática atrapalhar as vias de tráfego.

Uma parte na hora de empinar o papagaio, quase obrigatória entre os brincantes, era o de fixar à linha o famoso cerol, uma fórmula caseira feita de vidro quebrado e cola, para "cortar" a linha de pipa dos outros colegas na competição de quem consegue permanecer invicto no céu o máximo de tempo possível.

Segundo o presidente da Associação de Pipeiros em Manaus, Fabian de Lima, a última morte ocorrida na cidade devido a um acidente com o cerol foi em 1989. Apesar do perigo rodear mototaxistas, ciclistas e pedestres, fora as inúmeras reclamações de moradores, Lima encoraja o uso da fórmula e diz que, atualmente, fica até mais fácil o uso da linha com cerol, devido o papagaio já ser vendido pelo comércio revestido com a combinação.

"Mesmo sendo perigoso, brincar com o cerol faz parte de soltar pipa. O ideal é brincar em um espaço aberto que não atrapalhe as atividades civis ou machuque alguém”, explica.



Para quem não é adepto à brincadeira, a única solução é desviar das várias linhas encontradas no dia a dia da cidade. A dificuldade aumenta quando se está no volante e ainda ter que desviar de "obstáculos" no caminho.

Realidade no trânsito

O mototaxista Fagner Fria diz que, para poder dirigir sem cair da moto, tem que fugir das linhas de meninos, e quase sempre de adultos também, enquanto dirige. O problema existe desde que começou a trabalhar nas ruas da cidade, há pelo menos 12 anos.

“Nos últimos tempos está pior para dirigir em Manaus, principalmente nas ruas dentro dos conjuntos. Ano passado, cortei minha mão quando tentei desviar a linha do meu pescoço enquanto estava trafegando”, fala.

O fato aconteceu no bairro Nova Cidade, Zona Norte, enquanto Fagner estava com sua moto pessoal. Segundo ele, o perigo dobra quando chega o fim de semana, principalmente quando se tem que passar pelas áreas demarcadas dos brincantes na cidade.

Hoje, as pipas são vendidas com o cerol embutido | Foto: Marcelo Cadilhe

“A avenida Autaz Mirim, próximo à feira do Jorge Teixeira, na quarta etapa, Zona Leste, é onde mais se encontram pipas com o cerol. Eles se juntam em um terreno baldio próximo dali e, principalmente os adultos, atrapalham o trânsito”, comenta.

Outro ponto de encontro para os pipeiros é na avenida das Flores, no Novo Aleixo, Zona Norte, e também no Prosamim da avenida Brasil, entre os bairros Vila da Prata e São Jorge, na Zona Oeste.

Linha mortal

Fria explica que a linha conhecida como chilena, um tipo de cordão colorido aderido pela maioria de quem pratica a brincadeira, é a mais perigosa devido a sua resistência em partir. “É até proibida a venda nos comércios devido a periculosidade, mas sempre a encontramos enroladas nos papagaios”, diz.

Já um outro mototaxista, Thiago Gomes teve o colete rasgado e parte da blusa danificada por conta de um incidente enquanto estava trabalhando próximo ao Ano Novo.

“Estava passando com o cliente quando um papagaio quedou e senti a linha no meu pescoço. Por sorte, a antena da moto afastou a linha e consegui tirá-la sem machucar o cliente, mas ainda tive meu equipamento prejudicado. Três dias depois, outro colega de trabalho passou pela mesma situação”, destaca.

Por precaução, inclusive, Gomes fala que quem trabalha no ramo já até adotou a antena “corta-pipa”, especialmente para evitar situações de risco.

Brincadeira perigosa

Outra categoria que sofre com a falta de consciência dos pipeiros é a dos ciclistas que também utilizam as ruas de bairro como espaço para o esporte.

A coordenadora do movimento Pedala Manaus, existente desde 2011 na capital, Nádia Aguiar, diz que a prática de soltar pipa é muito saudável no período da infância, mas destaca os problemas.

"Estava passando com o cliente quando um papagaio quedou e senti a linha no meu pescoço. Por sorte, a antena da moto afastou a linha e consegui tirá-la sem machucar o cliente", falou um mototaxista | Foto: Marcelo Cadilhe

“Brincar com um material que pode ferir ou trazer danos para a criança, ou qualquer outra pessoa, é muito preocupante, inclusive, quando é incentivado pelos próprios adultos. A competição exagerada entre as crianças faz com que elas desprezem as regras de segurança para a própria vida”, comenta.

Aguiar ressalva para as consequências não pensadas que a brincadeira pode trazer como machucados e escoriações nos brincantes e a ameaça da segurança da população de quem passa perto. “Empinar pipa não é problema, mas tudo tem limites”, termina.

Cuidados Médicos

O cirurgião-geral Oswaldo Ferreira explica que, quando acontece alguma situação de ferimentos da linha de cerol é necessário pressionar o ferimento para estancar o sangue.

“Depois de identificar se o corte é profundo ou superficial por um profissional da saúde, o ferimento deve ser devidamente limpo. Como o pescoço é uma parte complexa, a linha pode tanto cortar um músculo, como também uma veia ou artéria. O ideal é ir direto a uma unidade de saúde próxima ao ocorrido”, explica o médico.

Associação

O presidente da associação é pipeiro de vanguarda em Manaus, com outros 60 mil parceiros de pipa, e lança sua linha aos ares manauenses há pelo menos 40 anos. O grupo existe há três anos e reúne comerciantes e brincantes de todas as idades para manterem a prática cada vez mais forte.

“Como em Manaus não há pipódramos oficiais, nós acabamos improvisando alguns espaços abertos, como a avenida 7 de Setembro. O certo seria fechar a rua para a nossa brincadeira”, explica.

Para Lima, a linha de cerol, mesmo a chilena, é permitida e até incentivada entre os soltadores de papagaio por ser uma parte comum da brincadeira.

“De acordo com a lei, o uso é apenas proibido fora dos pipódramos. Como não temos espaços credenciados, fazemos o possível para manter a nossa prática de forma íntegra e completa, mas sem ferir alguém. Ainda assim, não vou mentir que os incidentes não acontecem”, confessa.

A associação se reúne em diversos dias da semana em um ponto da cidade por vez. O grupo também é conhecido por fazer um dos maiores campeonatos de pipas do Brasil. Em maio deste ano, está previsto o regional de pipas com expectativa de público de todos os Estados.

Ano passado, cerca de 10 mil pessoas compareceram à avenida do Samba, na Zona Centro-Oeste, arrecadando cinco toneladas de alimento para doação a instituições de caridade.

