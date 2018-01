'Zona Azul' passa a valer a partir desta quarta, no Centro de Manaus

Manaus - A partir das 11h, desta quarta-feira (17), o Centro de Manaus passa a contar - ainda em forma de teste e de orientação -, com uma nova forma de estacionamento rotativo nas ruas da região central, o "Zona Azul".

O projeto surgiu em 2010, no fim da gestão de Amazonino Mendes, e depois de 7 anos em discussão, será lançado pelo prefeito da cidade, Arthur Virgílio Neto, na manhã de quarta.

Leia também: No Twitter, Arthur faz críticas a Alckmin sobre prévias do PSDB

O evento de lançamento da fase de implantação será na na avenida Eduardo Ribeiro, esquina com a Sete Setembro, próximo às lojas C&A e Shop do Pé. A assessoria adianta que, entre os presentes na solenidade, estarão o prefeito de Manaus e o representante do Consórcio Amazônia, concessionária do serviço, Guilherme do Amaral Rocha.



O novo sistema funcionará na área central da cidade, em ruas ainda a serem divulgadas, com vagas numeradas e com uma tecnologia composta de sensores no asfalto para verificação de tempo de permanência dos veículos. O acesso ao serviço será por meio de bilhete eletrônico vendido pela internet e no local.

A prefeitura garante que durante o primeiro mês de implementação, não haverá cobrança de taxas pelo serviço usado. Monitores da empresa vencedora da licitação estarão, de forma educativa, orientando os motoristas sobre o funcionamento do novo sistema.



No evento de lançamento, Arthur Neto deve explicar mais detalhes sobre o novo sistema de estacionamento rotativo das ruas da área central da capital.

Edição: Lívia Nadjanara



Leia mais:



Espetáculo ‘Flecha Borboleta’ volta ao palco do Café Teatro

Cordão da Bola Preta comemora centenário com show em Manaus

Inscrições abertas para o Circuito Cultural de Dança no Plaza