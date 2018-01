Atenção: Terminal da Constantino Nery passará por obras

A partir desta quarta-feira (17), a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) vai iniciar uma série de medidas de reordenamento do Terminal de Integração da Constantino Nery – T1. A decisão foi anunciada pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, durante força-tarefa montada para vistoriar o local nesta terça-feira (16).

Além da Seminf, participaram da ação a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), a Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab) e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

Inicialmente, os trabalhos se concentrarão na desmontagem e retirada dos gradis e das paradas de ônibus da área desativada do terminal, que serão realizados sempre no período noturno. Segundo Rotta, todo material ficará à disposição da SMTU, para que seja reutilizado na manutenção de outros terminais.

A Seminf e a Semulsp fizeram uma vistoria no terminal 1 | Foto: Alexandre Fonseca / Seminf

"A intenção é revitalizar o espaço da melhor forma e no menor tempo possível, mas temos algumas variantes. O prefeito Arthur Virgílio Neto está na iminência de anunciar a implantação de um novo e moderno sistema de transporte público, então, temos que ter cuidado com o recurso público investido aqui, pois, no futuro, teremos outras intervenções pelo BRT. Após definição da parte técnica de todas as secretarias envolvidas, iremos entrar com a operacionalização feita por administração direta”, explicou o vice-prefeito.

Durante a vistoria, toda a estrutura do T1 foi avaliada, desde a manutenção de banheiros, piso, passando também pelas condições dos vendedores ambulantes do terminal. A previsão é de que ainda esta semana as secretarias elaborem o plano de ação de revitalização do espaço.

Lavagem

Para oferecer, de imediato, um ambiente mais agradável aos usuários do Terminal da Constantino Nery, a SMTU, em parceria com a Semulsp, realizou a lavagem do local durante a madrugada desta terça-feira. A ação teve início à meia noite e se estendeu por duas horas, coordenada diretamente pelo superintendente, coronel Franclides Ribeiro.

“Com essas ações de revitalização, pretendemos oferecer melhores condições aos usuários do sistema de transporte coletivo. Nossa meta é promover um ambiente mais humanizado e organizado aqui no T1”, garantiu o superintendente.

A limpeza com jatos de água e sabão alcançou os mezaninos do terminal, onde ficam os banheiros, o teto, as paredes das guaritas, as grades e as plataformas. A higienização deve continuar ao longo de dois dias e outras ações também estão previstas para o local. Conforme a SMTU, os Terminais de Integração da Cidade Nova – T3 e Jorge Teixeira – T4 também devem receber a programação de limpeza.

