'Zona Azul' no centro de Manaus já tem sensores e vagas numeradas

Manaus - O sistema de estacionamento rotativo conhecido como "Zona Azul" já tem sensores instalados e vagas numeradas no centro de Manaus. A primeira fase de implantação do método ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (17), na avenida Eduardo Ribeiro.

Segundo a presidente do Fundo Manaus Solidária (FMS), a primeira-dama Elisabeth Valeiko, - que substituiu o Prefeito Arthur Virgílio Neto, que estava com problemas de saúde, - o sistema está em fase de testes.

"Por esse motivo de testes, o sistema não será cobrado até o dia 17 de fevereiro. Como estamos em fase de experiência de um mês, vamos analisar o andamento do Zona Azul está sendo utilizado", disse a primeira-dama.

Início da Zona Azul em Manaus | Foto: Marcelo Cadilhe





A prefeitura conta com monitores, que são antigos flanelinhas, junto às vagas de estacionamento. A primeira-dama explicou ainda, que o trabalho deles será apenas educativo, orientando os motoristas sobre o funcionamento do sistema.

Ainda segundo a Valeiko, ela, assim como a prefeitura, estão estudando como serão distribuídos os flanelinhas após o período de testes porque eles dependem disto também. "Estamos organizando um projeto que possamos resgatá-los de maneira efetiva ajudando na gestão da nossa cidade", ressaltou Elisabeth.

Aplicativo

O novo sistema será operado pelo Consórcio Amazônia com 1.500 vagas de estacionamento. Em um mês chegará a um total de 3 mil. A meta é que 5 mil vagas estejam funcionando.

O aplicativo Zona Azul pode ser utilizado no estacionamento rotativo público de Manaus. O aplicativo permite criar a sua conta online, efetuar a aquisição de créditos com pagamento por cartão de crédito, ativar estacionamento de qualquer local, consultar saldo e histórico de utilização, cadastrar veículos, consultar irregularidades, além de consultar vagas no mapa.

A princípio, o Consórcio Amazônia vai operar o sistema, que deve iniciar uma campanha para massificar as informações sobre programa, antes dele entrar de fato em funcionamento.

Sistema Zona Azul levará organização ao Centro. | Foto: Marcelo Cadilhe

Segundo o diretor operacional do Consórcio Amazônia, Guilherme Rocha, o sistema é o mais moderno, dotado de sensor vaga a vaga em que ele identifica no momento que o usuário estacionou na vaga. Na ocasião, o usuário terá 15 minutos para fazer regularização do estacionamento por meio do aplicativo ou do portal pela internet no computador, e poderá também comprar crédito na hora.

"As pessoas podem baixar o aplicativo 'Zona Azul Manaus' pelo Google Play ou Apple Store que já está disponível. Como é fase de testes, é importante que os usuários acessem para se adaptarem ao sistema", concluiu.





Edição: Luis Henrique Oliveira





