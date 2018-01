1ª greve dos rodoviários de 2018 acontece na próxima segunda (22)

Manaus - A primeira greve dos rodoviários de 2018 já tem dia e horário marcados. Na próxima segunda-feira (22), 70% da frota de ônibus do transporte coletivo de Manaus vai parar a mando do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), que exige o reajuste salarial dos trabalhadores, além de outros benefícios.

De acordo com o presidente do sindicato, Givancir Oliveira, a paralisação foi decidida em assembleia geral realizada na noite de terça-feira (16). "Vamos realizar a greve porque o acordo feito com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, não foi cumprido. Ele havia prometido que sentaria com a categoria e os empresários no primeiro dia do ano para discutir o aumento salarial de 8% e até agora não fomos chamados. Os rodoviários estão sem receber reajuste desde o ano passado. Precisamos de uma resposta sobre outras inúmeras irregularidades contra os trabalhadores no sistema de transporte".

Além do reajuste, a categoria reivindica ainda os pagamentos do FGTS e do INSS. Os descontos são recolhidos dos funcionários, mas as empresas não estariam repassando os valores para os órgãos responsáveis pelos benefícios. Givancir acusa ainda que os empresários estão praticando descontos abusivos, inclusive, comprometendo os trabalhadores por questões que envolvem a manutenção dos veículos - prática de responsabilidade exclusiva das empresas.

"Há funcionários pagando em folha por questões de responsabilidade das empresas. Um absurdo! O prefeito ainda pode tomar alguma atitude para rever a greve, negociando conosco e os empresários. Se isso não ocorrer, vamos fazer a maior greve vista em Manaus", enfatizou Givancir.

70% dos ônibus devem permanecer nas garagens | Foto: Daniel Landazuri

Ele relatou ainda que as empresas não estão efetuando o pagamento de horas extras, abono dos feriados e há prática de assédio moral dentro e fora das garagens. O objetivo, segundo o presidente do sindicato, é fazer com que os funcionários sejam demitidos por justa causa . "Um método para não arcar com as obrigações trabalhistas".

TRT

O sindicato aguarda decisão da Justiça do Trabalho sobre o dissidio coletivo, que foi ingressado em maio de 2017. Oito meses depois, segundo Givancir, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11) engavetou o processo.

Para evitar descumprimento da Lei de Greve, os rodoviários vão colocar uma parte da frota nas ruas. O artigo 6 estabelece que nos serviços essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados a garantir a prestação desses serviços durante a greve. Na paralisação dos coletivos, pelo menos 30% da frota deve estar em operação.



Para não ficar na parada, os passageiros já se planejam para pegar carona coletiva ou usar outros meios de transporte | Foto: Daniel Landazuri





Demanda do sistema

Manaus possui uma frota de aproximadamente 1.500 veículos. Desse total, se a greve se confirmar, apenas 450 deles devem rodar na próxima segunda. A paralisação deve afetar, pelo menos, 560 mil usuários do transporte público local. Todos os dias, 800 mil passageiros utilizam as linhas para ir e vir na capital amazonense.

Outro lado

Por meio da assessoria de imprensa, o Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus (Sinetram) informou que já foi notificado sobre a paralisação e vai entrar imediatamente com um recurso na Justiça para impedir o movimento grevista. Sobre as denúncias dos rodoviários, a corporação declarou que não tem conhecimento do assunto.

Já a Prefeitura de Manaus informou, por meio de nota, que não foi comunicada oficialmente sobre a paralisação. O prefeito Arthur Virgílio Neto e o vice-prefeito Marcos Rotta, juntamente com a Procuradoria Geral do Município (PGM), "estão se antecipando às questões burocráticas e estudam o instrumento jurídico legal para não permitir que a paralisação aconteça e venha a prejudicar a população".



"A prefeitura reitera que sempre esteve aberta ao diálogo e por várias vezes intermediou conflitos entre o Sinetram e os rodoviários, a fim de não deixar que o cidadão manauara fosse penalizado. As portas da prefeitura estão abertas para que se encontre, em conjunto, alternativas e soluções para buscar melhorias na qualidade do sistema de transporte público", diz parte da nota.



Paralisações

Nas primeiras horas desta terça-feira (16), motoristas e cobradores da empresa Açaí Transportes, localizada na Zona Norte, cruzaram os braços e se recusaram a sair da garagem com os 74 ônibus, que atuam em 18 linhas. Cerca de 10 mil pessoas foram prejudicadas com a paralisação.

O movimento iniciou às 4h30 e durou até às 6h. Ele foi realizado por conta do atraso salarial deste mês. Givancir informou nesta quarta (17), que a situação dos colaboradores da Açaí ainda não foi regularizada.

No último dia 9, rodoviários da Líder também fizeram um protesto ao paralisar 100% da frota da empresa. Eles reivindicavam o pagamentos dos salários atrasados e melhores condições de trabalho. Cerca de 20 mil pessoas foram prejudicadas na ocasião. A paralisação também durou uma hora e meia.

