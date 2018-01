Moradora da Bethânia é vencedora concurso "Ano novo com pé direito"

Manaus - "Por que a situação está feia, né 'maninho'? O dinheiro que eu ganho só dá para comprar o jaraqui e a farinha e já está Em Tempo de eu ganhar meus móveis novos, grata".

Foi com esta frase que a vendedora de pastel e de caldo de cana, Elizelma Furtado da Silva, de 35 anos, foi escolhida como a grande vencedora do concurso "Ano Novo com o pé direito", lançado no final de 2017, e levou o prêmio de uma pintura completa da casa e móveis novos. A promoção foi um a realização do Em Tempo em parceria com a Apa Móveis e Dizmonza Tintas.

O Marido de Elizelma, o taxista Jorge Luiz, de 43 anos, conta que é leitor assíduo do jornal Em Tempo e percebeu a oportunidade de participar da promoção.

"Eu comprei o Em Tempo, pois gosto muito do jornal, principalmente das matérias esportivas, e vi que tinha a promoção. Sugeri que minha esposa participasse, mas eu nem sabia que ela tinha levado a sério. Estou muito feliz que ela tenha sido escolhida", comemorou o marido.

Moradora de uma casa simples, de poucos cômodos, mas cheia de esperanças, Elizelma, sem contar à ninguém, preencheu o cupom e depositou em umas das urnas que estava disponível no Centro da cidade. "Eu fui ao Centro e deixei meu cupom lá na urna da loja Apa Móveis e não toquei mais no assunto", relembra.

Surpresa

A escolha da melhor frase do concurso foi realizada na segunda-feira (15) durante a transmissão do Programa Agora, comandado pela apresentadora Márcia Lasmar, na TV Em Tempo. Porém, a vendedora só ficou sabendo que havia sido a grande felizarda horas depois.

"Eu não assisti ao programa, pois precisei sair de casa e quando foi no final tarde recebi um ligação e só então fiquei sabendo da novidade. Para mim foi um grande presente, eu estou muito alegre e só tenho a gradecer".

Para a vendedora o prêmio veio na hora certa, pois a apesar de morar alugado, a família já estava com planos de dar um up na moradia. "Não é fácil fazer mudanças na casa, custa caro. Não estou acreditando até agora que ganhamos", diz Elizelma.

A nova pintura e os móveis novos serão entregues ainda esta semana, logo depois que toda a equipe responsável pelo concurso realizar os procedimentos necessários para entrega do prêmio. Ansiosa a ganhadora dispara: "Não vejo a hora de ver minha casinha pintada e com tudo novo, é um sonho, muito obrigada à todos", agradece.

Edição: Lívia Nadjanara

