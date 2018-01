Área destinada à construção de Cmei é reintegrada pela segunda vez

Manaus - Uma operação em conjunto com vários órgãos estaduais e municipais recuperou uma área pública na avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital. A área é situada ao lado de uma creche e será utilizada, de acordo com a Prefeitura de Manaus, para a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei). A reintegração ocorreu após uma decisão judicial do Ministério Público Estadual que solicitava a desocupação

De acordo com a assessoria do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), esta é a segunda vez que a área é desocupada, mas, dessa vez, os barracos destinados à feira não estavam sendo utilizados pela população, portanto ninguém se feriu e nem houve conflitos durante a operação. Ainda segundo o órgão, a construção do Cmei irá beneficiar pelo menos 400 crianças.

Dentre os órgãos que participaram da operação, estavam a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Implurb, além da Guarda Municipal e Polícia Militar que deram apoio à operação.

Para evitar que a população sofra prejuízos com a compra de lotes irregulares, é recomendado que antes de adquirir o terreno, o interessado procure informações, junto aos órgãos públicos municipais ou estaduais, para saber se o terreno não é uma área pública, institucional, verde ou de proteção ambiental (APP), nesses locais não é permitido o uso para moradias ou mesmo a própria ocupação. Denúncias podem ser feitas para o disk-ordem, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, ligando para o 161 do Implurb.

