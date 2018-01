Recadastramento de servidores da Susam encerra neste Sábado

Manaus - O recadastramento obrigatório de servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) encerra neste sábado (20). Mais de 17,4 mil servidores da saúde devem participar do Censo 2017, que visa atualizar os dados cadastrais, identificação e lotação dos servidores.



O censo dos servidores do quadro de pessoal da Susam está previsto na portaria n° 951/2017, assinada pelo secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato, no dia 30 de outubro de 2017. Segundo a portaria, estão obrigados a fazer o recadastramento todos os servidores da secretaria, inclusive os que aguardam aposentadoria.

Recadastro

Para atualizar suas informações, o servidor deve acessar o site da secretaria, no endereço www.saude.am.gov.br. Na página, basta clicar no banner em destaque (Censo 2017) e seguir as orientações. Para acessar a ficha de cadastro, é necessário ter em mãos os números do CPF e da matrícula de servidor.

O preenchimento da ficha cadastral é fácil e não leva mais que cinco minutos. Com a ficha preenchida, o servidor deve imprimi-la e assiná-la. O documento também deve ser assinado pelo chefe do setor do servidor e pelo chefe do Departamento de Recursos Humanos da unidade onde está lotado.

Para concluir o procedimento, é preciso entregar a ficha devidamente preenchida na Gerência de Recursos Humanos da sede da Susam, em Manaus, localizada na avenida André Araújo, no bairro Aleixo.

Dúvidas sobre o recadastramento podem ser enviadas para o e-mail: censo.susam@saude.am.gov.br.





