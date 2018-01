Servidores da saúde pedem apoio da Defensoria Pública do Amazonas

Manaus - Sem reajuste salarial desde 2015 e perdas de benefícios, servidores públicos do Estado do Amazonas se reuniram nesta quinta-feira (18) na Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A reunião aconteceu no auditório sede da defensoria, localizado na rua 24 de maio, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Em reunião, os servidores solicitaram reparações de três pontos principais: reajuste salarial, retorno do vale alimentação e concessão de promoções e progressões. De acordo com o representante da comissão dos servidores, o farmacêutico Ronaldo Amazonas, as perdas desses três anos acumulados somam 30%. "Temos esses três principais pontos que estamos exigindo, e estamos pedindo não só pra capital, mas que o pagamento venha contemplar todo o interior do Estado. Vamos entrar na Justiça e caso o governo não nos dê resposta vamos está partindo para a paralisação e greve dos servidores".





Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

O defensor público Carlos Alberto Almeida informou que as reivindicações serão ouvidas para que seja dado segmento ao caso. "O mais importante de tudo é a demanda dos servidores, assim como de qualquer outro cidadão, é muito interessante e queremos fazer parte sim. Vamos orientar da melhor forma possível. Não posso garantir o que a classe quer por ser o primeiro encontro, mas tomaremos medidas cabíveis" afirmou o defensor na primeira reunião.

O defensor público Carlos Alberto Almeida recebeu quase 300 servidores da saúde na sede da Defensoria Pública do Amazonas | Foto: Marcely Gomes

Pelo menos, 300 servidores compareceram à reunião. Alguns vieram de outros municípios como, por exemplo, Itacoatiara, Autazes e Manacapuru. O casal de enfermeiros Hediberto Carvalo e Tiamara Freitas vieram do município de Nhamundá (distante 375 km de Manaus) e, segundo eles, levaram um dia e meio de viagem para chegar em Manaus. "A princípio fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que encontrei aqui. Espero que o defensor público resolva alguma coisa para a gente", relatou Hediberto.

Já Tiamara falou das dificuldades que passam por conta da distância da cidade. "Nós somos muito mais esquecidos do que os servidores da capital. Por exemplo, eu nunca recebi vale alimentação em 18 anos de trabalho, ou seja, espero que com essa reunião alguém olhe por nós." pediu a enfermeira.

Casal de enfermeiros vieram de Nhamundá para participar da reunião dos servidos da saúde na sede da Defensoria Pública | Foto: Marcely Gomes

O representante da comissão a frente da reunião, Ronaldo Amazonas, adiantou que na próxima quarta-feira (24) haverá uma grande manifestação em frente à sede do Governo, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste. Também haverá uma audiência pública na Assembleia Legislativa, ainda sem data e horário definido. Caso nada se resolva, a comissão informou que não descarta possibilidade de paralisação e greve por parte dos funcionários públicos da saúde.

Ronaldo Amazonas é membro da comissão que reivindica reajuste da data-base e de outros benefícios para a classe de servidores públicos da saúde | Foto: Marcely Gomes

Susam

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), informou sobre como pretende resolver a situação dos servidores. Confira o conteúdo na íntegra:

"A nova administração da Susam, no cargo há pouco mais de três meses, informa que, ao assumir a gestão, identificou a necessidade de reajuste dos servidores da pasta, que estão sem qualquer aumento salarial desde 2014. Portanto, esclarece que o Governo do Amazonas irá cumprir com a data base dos servidores da Saúde do Estado, que acontece em maio. Para isso, a SUSAM já está realizando os estudos que irão embasar a proposta de reajuste a ser apresentada pelo governo. A SUSAM também ressalta que não foi notificada sobre a referida reunião e que está aberta ao diálogo com a Defensoria Pública e com os representantes da categoria de servidores da Saúde".





Edição: Isac Sharlon





Leia mais:

Medicamento de prevenção ao HIV é ofertado gratuitamente no AM

Alerta para as formas de contágio da Doença de Chagas; saiba mais

FCecon realiza cirurgia inédita na rede pública do Amazonas