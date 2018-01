Familiares denunciam falta de atendimento médico de preso na UPP

Devido a enfermidade, André estaria sofrendo com dores frequentes e recebendo apenas analgésicos | Foto: Divulgação

Manaus - Familiares do detento André Menezes de Castro, de 27 anos, que está preso na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na Zona Leste de Manaus, denunciam que ele não está recebendo atendimento médico adequado. O preso está com um tumor nas costas, próximo ao pescoço. Devido a enfermidade, André estaria sofrendo com dores frequentes e recebendo apenas analgésicos.

De acordo com uma irmã do interno, uma auxiliar de departamento pessoal, de 31 anos, André está preso na unidade prisional deste de maio do ano passado, pelo crime de tráfico de drogas. Meses após ser preso, apareceu um tumor nas costas do detento e, desde então, segundo familiares, o preso vem sofrendo dores frequentes e não está recebendo atendimento médico adequado.

Leia também: Polícia Federal deflagra operação para apurar fraude em concurso do TRT-11



“Os médicos da UPP só estão dando analgésicos. Exames constaram que ele tem um cisto. Esse cisto cresceu muito nos últimos meses e com isso ele está sentido muita dor. Na UPP ninguém faz nada. Ele não come mais e perdeu muito peso”, contou a irmã do detendo.

No dia 12 deste mês, André passou mal e os presos tiveram que ameaçar fazer uma rebelião | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com a auxiliar de departamento pessoal, no dia 12 deste mês, André passou mal e os presos tiveram que ameaçar fazer uma rebelião para o detendo poder receber atendimento médico.

“Quem cuida dele são os outros presos. No dia 12 ele passou mal e os outros presos tiveram que ameaçar fazer uma rebelião para poder o meu irmão ser atendido. Ele foi levado para o Platão Araújo, mas lá, novamente, só deram remédios para amenizar a dor. Um dia antes, eles o levaram lá no Chapot Prevost e não sei como conseguiram um laudo médico informando que o tumor que ele tem não oferece risco a saúde dele, mas como não? Se ele vive com dor ”, questionou a mulher.

“Temos que fazer alguma coisa. Se não meu irmão vai morrer lá dentro. Estamos reivindicando que ele faça a cirurgia e volte para cumprir a pena como qualquer outro interno. Só não queremos que ele morra”, finalizou.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que André está recebendo atendimento e sendo escoltado para consultas médicas com frequência. Conforme a secretaria, no dia 8 de novembro de 2017, André foi escoltado para uma clínica particular na avenida Constantino Nery.

Na última sexta-feira (12), o detento foi escoltado para uma consulta no Platão Araújo, onde recebeu uma prescrição médica e o medicamento está sendo usado por André desde então.

Ainda nesta semana, ele foi escoltado junto da equipe de enfermagem da UPP para agendamento de outra consulta. “A Seap reforça que não procede a informação de que o detento está 6 meses sem assistência e que as escoltas médicas são planejadas e executadas conforme um cronograma definido em cada unidade”, finalizou a nota.

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) informou, por meio da assessoria, que nas filas de cirurgias detentos não tem prioridades no atendimento. "Os internos têm que esperar a vez igualmente a outra pessoa". informou a assessoria.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Dupla armada invade autoescola e rende funcionários em Manaus

'Assaltantes frios', diz delegado sobre quadrilha que assaltou Uber

Dupla é presa após troca de tiros com a Força Tática em Manaus