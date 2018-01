Atenção: provas de concurso da Semed com 400 vagas serão neste domingo

Manaus - Os candidatos que estão concorrendo às 400 vagas para professor e formação de cadastro de reserva da Secretaria Municipal de Educação (Semed) vão realizar as provas neste domingo (21). A avaliação será realizada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Executivo (Ibade), sob coordenação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

No turno da manhã (horário local), as provas serão aplicadas das 8h 50 às 12h 50. À tarde, a avaliação ocorrerá das 15h 20 às 19h 20. Para quem for realizar provas no primeiro horário, os portões estarão abertos das 7h 30 até as 8h 30, e das 14h às 15h, para os candidatos do período da tarde.

Ao todo, foram registrados 22.718 inscritos no certame e, segundo o subsecretário da Semad, Lucas Bandiera, a expectativa é que as provas sejam realizadas de forma organizada, sem intercorrências.

“Nós teremos a atuação da Casa Militar, Polícia Militar, agentes de trânsito do Manaustrans e Corpo de Bombeiros, que estarão colaborando para que os candidatos consigam realizar as avaliações de forma tranquila”, enfatizou, alertando, ainda, que os concorrentes devem verificar os locais de provas com antecedência, para que não haja atraso.

A titular da Semed em exercício, Euzeni Trajano, destaca a importância da realização do concurso para o desenvolvimento do trabalho da Semed ao longo de 2018. “É preciso que tenhamos resultados positivos no concurso e consigamos ter esses profissionais aprovados, atuando com qualidade na rede”, espera.

Documentos necessários

A Semad informa, ainda, que os concorrentes deverão apresentar no dia da prova documento original de identidade, caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), constando data, horário e local de realização da avaliação, disponível no site aqui.

Na ausência do documento de identidade, o concorrente poderá levar os seguintes documentos originais: carteira de trabalho e previdências; certificado de reservista (sexo masculino); passaporte; cédula de identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal vale como documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, CRA, CRF, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação - CNH (impressa e com fotografia na forma da lei nº 9.503/97).

Objetos restritos

Não será permitido uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas, bem como objetos eletrônicos e/ou similares, além do uso de arma de fogo ou branca, relógios digitais, bonés e afins, óculos escuros.

O edital dispõe de vagas para professores de nível superior, que atuarão em turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (146), Educação Infantil (101), Artes (4), Ciências (37), Educação Física (23), Ensino religioso (5), Geografia (8), História (8), Inglês (3), Língua Portuguesa (5) e Matemática (60).

O certame prevê 5% das vagas para candidatos com deficiência. Além disso, também será feita a formação de cadastro reserva, que será utilizado conforme a necessidade da Semed.

Os aprovados terão carga horária de 20h semanais, com remuneração bruta de R$ 1.609,32, que pode ser acrescida de Função Especial de Magistério (FEM) de carga dobrada, Localidade Especial ou Educação Especial, conforme legislação específica.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 15 de março de 2018.

Linhas de ônibus



A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) atuará no período das 7h às 20h, com a frota do dia, por meio das linhas que circulam nas adjacências das instituições de ensino onde serão realizadas as provas, podendo aumentar de acordo com a demanda.

Linhas como 612, 200 e 214, operadas pela empresa Via Verde, devem circular com a frota do dia útil, por serem específicas ao atendimento das Escolas Estadual Profª. Ondina de Paula Ribeiro, localizada no Japiim 2, Zona Sul e Escola Estadual Petrônio Portela, no Dom Pedro, Zona Oeste.

Trânsito

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) vai empregar um efetivo de 30 agentes para monitorar o trânsito nos principais corredores de tráfego onde estão situados grandes colégios da capital que receberão os candidatos do concurso.

Os agentes de trânsito vão coibir o estacionamento proibido e em fila dupla, ordenar o tráfego para manter a fluidez das vias e monitorar a circulação de pedestres para garantir a travessia com segurança.





