Mulher é atropelada e arremessada na Ponte do São Jorge, em Manaus

Manaus - Um acidente de moto deixou a estudante Fernanda Kayra Santos Júnior, de 21 anos, gravemente ferida. Informações preliminares dão conta que após ser atingida, a estudante foi arremessada a alguns metros de distância na ponte da avenida São Jorge, bairro com o mesmo nome, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, a jovem estava indo para um curso no Centro. Na ocasião, ao atravessar a via pela faixa de pedestre, a jovem foi atingida por um motociclista que estava em alta velocidade.

Mulher foi socorrida pela Samu. | Foto: Márcio Melo

Testemunhas informaram que o motociclista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. "A única coisa que conseguimos ver foi a cor da moto que era azul", disse um ambulante que entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para auxiliar a vítima.

A jovem foi atendida pelo Samu e levada para o pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste, por conta da gravidade do acidente. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Vítima foi arremessada a alguns metros de distância e o estado de saúde dela é grave. | Foto: Márcio Melo

Acidente na Zona Leste

Um outro acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (18), na rua Tarauacá, bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiro, um veículo caiu em uma ribanceira no local.

Não houve registro de vítimas e nem danos físicos durante o acidente. Uma equipe dos bombeiros está no local realizando o isolamento da área para retirar o veículo do local.





