Prefeitura de Manaus planeja ações para cheia do rio Negro em 2018

Manaus - O planejamento das ações integradas para a operação cheia 2018 em Manaus tiveram início nesta quinta-feira (18), durante reunião na sede da Casa Militar de Manaus, na Compensa, na Zona Oeste.



De acordo com a assessoria, a prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do município irá realizar monitoramento de áreas alagadas na cidade.

O órgão de acordo com o secretário municipal da Defesa Civil, Cláudio Belém, já está iniciando o monitorando nas áreas passíveis de alagação na cidade de Manaus, e a partir desta quinta-feira (18), dando início às atividades da operação cheia 2018.



Leia também: Área destinada à construção de Cmei é reintegrada pela segunda vez



“A partir de hoje já estamos chamando as outras secretarias municipais envolvidas na operação, junto com a Defesa Civil, para planejar as ações preventivas nas áreas afetadas pela cheia em Manaus, e assim somando forças para atuar de forma mais imediata e eficaz junto às comunidades”, destacou.

O secretário municipal da Semmasdh, Elias Emanuel, que também esteve presente na reunião, destacou a importância da antecipação das ações preventivas para cheia realizada pela prefeitura de Manaus.

"O nosso trabalho já começa para que, no caso de atingir a cota de emergência, a prefeitura já esteja preparada para atuar e atender todas as famílias afetadas pelo fenômeno deste ano", explicou.

Conforme o relatório apresentado pela Defesa Civil durante a reunião, a próxima etapa do planejamento será as vistorias com os técnicos do órgão nos 15 bairros da cidade passíveis de alagação durante o fenômeno.



Os bairros que podem ser alagados em Manaus são: Tarumã, Mauazinho, São Jorge, Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Colônia Antônio Aleixo, Aparecida, Centro, Santo Antônio, Cachoeirinha, Glória, Compensa e Puraquequara.





Leia mais:

Dupla armada invade autoescola e rende funcionários em Manaus

'Assaltantes frios', diz delegado sobre quadrilha que assaltou Uber

Dupla é presa após troca de tiros com a Força Tática em Manaus