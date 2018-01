Prefeitura recebe mototaxistas e promete intensificar fiscalizações

Reunião traçou metas para atendimento a solicitações de mototaxistas | Foto: Divulgação

Manaus - Em reunião realizada na Casa Militar, zona Oeste da capital, na manhã desta sexta-feira, 19/1, a Prefeitura de Manaus reuniu um grupo de 400 mototaxistas para ouvir as reivindicações e propor melhorias para o setor.



O encontro foi coordenado pelo superintendente municipal de Transportes Urbanos (SMTU), coronel Franclides Ribeiro, acompanhado pelo diretor de Transportes, Robson Falcão e pelo presidente do Sindicato dos Profissionais Mototaxistas de Manaus (Sindmoto), Anderson Souza.

Dentre as solicitações da categoria, constam a abertura de nova licitação para preenchimento de vagas e uma fiscalização mais ativa sobre os mototaxistas irregulares foram destacadas. “Esse convite feito pelo superintendente nos deixa felizes e esperançosos de que vamos ser atendidos em nossos anseios. Foi uma excelente oportunidade de estarmos frente a frente e esperamos que o compromisso assumido dê resultados”, disse Souza.

Segundo o superintendente da SMTU, a fiscalização será reforçada. “Vamos pedir parceria do Batalhão de Trânsito do Estado do Amazonas para dar reforço à fiscalização já realizada pela SMTU”, afirmou Franclides.



Ao todo, existem em Manaus 2.926 mototaxistas regulamentados junto à SMTU e, pelo menos, o dobro da quantidade de clandestinos circulando.

Regularização

Para se regularizar junto à SMTU, é necessário realizar o licenciamento anual, com aprovação do veículo pela vistoria da SMTU, devendo o condutor possuir CNH válida. Se o condutor possuir multas, a permissão será cassada. Outros requisitos:

· Possuir um ano de experiência como condutor do sistema;

· Não possuir antecedentes criminais;

· Não possuir débitos no âmbito municipal e estadual;

· Participar de processo licitatório;

· Apresentar o veículo com no mínimo três anos de fabricação;

· Documentação: dual da moto; comprovante de residência; comprovante do pagamento do INSS atualizado; comprovante de pagamento da apólice de seguro; proposta de período de validade do seguro.