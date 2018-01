Coreanos são resgatados de incêndio em igreja na Cachoeirinha

A sala de música da igreja ficou destruída | Foto: Divulgação/Bombeiros

Manaus - Um grupo de coreanos, composto por 9 pessoas, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas durante um incêndio na Igreja de Deus Missionária Mundial, situada na rua Maués, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, no fim da noite desta sexta-feira (20). As vítimas inalaram bastante fumaça e foram levadas pelo Samu para um hospital da capital amazonense.



De acordo com os bombeiros, a equipe foi acionada para dissipar o fogo por volta das 23h45. Ao chegarem no local, as chamas já haviam tomado três salas da congregação. Os jovens não tiveram queimaduras, mas no intuito de resgatar alguns objetos do local, acabaram inalando muita fumaça.

O forro de PVC ficou totalmente destruído, além de objetos como colchão, violão, caixa de som, TV de LED, roupeiro e ventiladores. Dois banheiros e o corredor da igreja também foram incendiados. A causa do sinistro é desconhecida, mas um laudo deve ser feito para identificar o que iniciou o fogo.

Os bombeiros utilizaram 1.000 litros de água para conter o fogo. Não há mais riscos de novos incêndios no local.

