Carro capota em barranco e deixa dois adultos e duas crianças feridos

Manaus - Um grave acidente foi registrado na madrugada deste sábado (20), por volta das 4h, na avenida Manaus 2000, no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Dois adultos e duas crianças ficaram feridos e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros após o carro em que estavam capotar e cair em um barranco. O acidente ocorreu próximo da entrada do Conjunto Nova República.

De acordo com os bombeiros, a família estava trafegando na via, quando ocorreu o acidente. Há informações de que, supostamente, o motorista, identificado como David Barroso, tenha dormido no volante, porém, isso ainda não foi confirmado. As crianças, uma menina de 3 anos e um garoto de 7 anos, que são irmãos, estavam dormindo no banco traseiro, e tiveram apenas escoriações.

| Foto: Divulgação/Bombeiros





O motorista ficou preso às ferragens e também foi socorrido. Ele também só teve escoriações pelo corpo porque utilizava o cinto de segurança no momento do impacto. Já a mulher, identificada como Sônia Rebecca Rocha, foi a passageira com ferimentos mais graves. Ela estava inconsciente quando foi resgatada.

As vítimas foram conduzidas pelo Samu para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e Hospital infantil "Joãozinho". O veículo, um Corsa Wind, de cor prata, ficou totalmente destruído. A placa não foi identificada devido ao estado do veículo.

Outro acidente

Outro grave acidente ocorreu na última quinta-feira. A estudante Fernanda Kayra Santos Júnior, de 21 anos, ficou gravemente ferida ao ser atropelada por uma moto. Informações preliminares dão conta que após ser atingida, a estudante foi arremessada a alguns metros de distância na ponte da avenida São Jorge, bairro com o mesmo nome, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, a jovem estava indo para um curso no Centro. Na ocasião, ao atravessar a via pela faixa de pedestre, ela foi atingida por um motociclista que estava em alta velocidade.

