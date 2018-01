Bairros de Manaus recebem treinamento de combate ao Caramujo Africano

Manaus - Moradores da rua Boa Esperança, no bairro Vila da Prata, Zona Centro-Oeste, participaram, na manhã deste sábado (20), da formação de mais uma brigada de combate ao caramujo africano realizada pela Prefeitura de Manaus.



A finalidade foi a de mobilizar a comunidade no combate à proliferação do molusco que ocorre geralmente em locais com acúmulo de lixo e umidade. A formação foi realizada na sede da Igreja Pentecostal do Brasil, que cedeu espaço para a capacitação.

"A brigada nada mais é do que a participação popular na missão de manter limpa e livre da praga do caramujo os quintais e ruas", afirmou o chefe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas, Raimundo Araújo, acrescentando que a brigada só acontece se houver a solicitação da comunidade.

Leia mais: Peixe-boi 'gigante' de 250 kg é encontrado com olho furado no AM

Combate ao caramujo africano. | Foto: Arquivo

A moradora Leonilia dos Santos Pantoja participou da ação confiante no resultado positivo. "A brigada ajuda a comunidade a tratar melhor do problema. Muita gente tem o quintal cheio de lixo e caramujo e não faz nada pra resolver a situação", explicou a moradora.



Após a parte teórica da formação, os participantes foram à prática, fazer a coleta de caramujos na comunidade. Siviko Araújo, líder comunitário, destacou a importância da presença dos técnicos da Semmas na área.

"O caramujo africano foi introduzido de forma incorreta no meio ambiente e hoje enfrentamos o desafio de erradicar essa praga, que não tem predador natural e pode causar doenças", afirmou Siviko.

O primeiro passo é identificar a espécie, com a mão protegida, com luva ou saco plástico coletar o caramujo africano e colocar num saco plástico. Esmagar os caramujos no saco e colocar um punhado de sal ou cal dentro do saco. Fechar o saco e destinar à coleta normal de lixo.





Leia também:

Manaus FC vence 1ª rodada do Campeonato Amazonense por 1 a 0

Mais de 10 animais são resgatados em situações de maus-tratos

Treze detentos são recapturados após fuga de 92 presos em Roraima