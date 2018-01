Condutor é preso por atropelar adolescente em grave acidente em Manaus

Manaus - Neste sábado, o trânsito de Manaus estava perigoso e duas pessoas foram vítimas fatais do descuido de alguns condutores. No início da tarde deste sábado (20) por exemplo, um motociclista foi vítima de uma colisão na avenida Rodrigo Otávio, onde veio à óbito ainda no local do acidente.

Horas depois, uma adolescente de 13 anos foi vítima de um atropelamento na avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, localizado na Zona Norte da cidade. O acidente ocorreu por volta das 15h, e segundo informações de testemunhas, a jovem estava de férias em Manaus, sob os cuidados de uma tia.

O motorista que atropelou a adolescente conduzia um veículo Fiat Uno (2010) de placa NOU 6839. Ele foi preso, em flagrante, por policiais do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), responsável pelas operações policiais no bairro. A reportagem entrou em contato com a delegacia em busca de informações para saber o paradeiro do suspeito, mas não obteve sucesso no retorno das ligações telefônicas.





