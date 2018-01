Prefeitura troca rede de drenagem da avenida Djalma Batista

Prefeito em exercício Marcos Rotta adentrou galeria subterrânea da Djalma Batista | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Manaus informou, por meio da assessoria, que fará intervenção na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul para fazer a antiga rede de drenagem da via.

O prefeito em exercício e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, acompanhado de técnicos e servidores da pasta, adentrou, neste sábado, 20/1, a galeria subterrânea que será trocada e realizou uma inspeção técnica, atividade que antecede o início dos trabalhos.

A rede de drenagem, localizada nas proximidades de uma rede de fastfood, é formada por um antigo tubo Armco, com quase três décadas e, por isso, necessita ser trocada. Esse trabalho representa uma continuidade do que foi feito na rua Pará, no conjunto Vieiralves, no Nossa Senhora das Graças, no mês passado, quando parte do logradouro cedeu em função de um vazamento na rede de abastecimento da Manaus Ambiental.

Os trabalhos devem acontecer por etapas para impactar da menor forma possível o fluxo no local. Primeiramente, será trocada a rede de drenagem iniciada na avenida Djalma Batista até a rua Rio Javari. Posteriormente, uma nova rede será executada até o igarapé do Mindu, nas proximidades do Parque dos Bilhares.

As obras devem iniciar no final do mês de janeiro, quando será encerrado o planejamento técnico da ação. Os trabalhos serão realizados durante o fim de semana, para evitar maiores transtornos à população.





