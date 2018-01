Provas do concurso para 400 vagas da Semed têm 6,8% de faltosos

Manaus - Dos mais de 22 mil candidatos, apenas 6,8% deixaram de comparecer às provas do concurso para as 400 vagas e formação de cadastro de reserva para professor da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizadas neste domingo (21). As informações são da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), que acompanhou todo o processo do certame, organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

De acordo com o secretário em exercício da Semad, Lucas Bandiera, duas comissões fiscalizam a realização do concurso pela instituição promotora, que envolveu provas em 17 escolas da capital para 22.718 candidatos. "Contamos com a parceria de vários órgãos para garantir a realização do concurso sem nenhuma intercorrência, como Manaustrans, Guarda Municipal e Polícia Militar", destacou.

Segundo a secretária de Educação em exercício, Euzeni Trajano, a rede municipal de ensino vem sendo ampliada e o concurso era muito esperado para ampliar o quadro efetivo da Secretaria. "Tínhamos um grande número de professores não efetivos que estavam muito ansiosos por este concurso, tanto que houve uma grande procura: são 22 mil para 400 vagas", comentou Euzeni, ressaltando que os aprovados serão chamados no primeiro semestre deste ano para início imediato.

Coordenação

O presidente do Ibade, Sílvio Lutz, frisou o reforçado esquema na organização das provas do certame, que contou com 2.244 pessoas, entre fiscais, coordenadores e comissões de fiscalização.

No turno da manhã (horário local), os portões abriram às 7h30 e fecharam às 8h30, e as provas foram aplicadas das 8h50 às 12h50. Já no turno da tarde, os portões ficaram abertos das 14h às 15h, e a avaliação foi das 15h20 às 19h20. Os candidatos foram liberados para saída dos locais apenas após duas horas do início das provas, e com o caderno de questões, apenas depois de três horas, pontuou a organização do Ibade.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas serão divulgados na próxima terça-feira, 23/1, no site do Ibade: www.ibade.org.br. O prazo para recursos vai do dia 24 a 25 de janeiro.

Prova de títulos

Conforme o calendário do concurso, no próximo dia 2/2, será divulgado o resultado final das provas objetivas e também serão convocados os candidatos para a avaliação de títulos. Serão convocados para a avaliação de títulos apenas os candidatos que obtiverem nota final da prova igual ou superior a 6.





