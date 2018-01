Família perde tudo após incêndio destruir casa de madeira na Praça 14

Manaus - Um incêndio de grandes proporções destruiu, na manhã desta segunda-feira (22), uma casa de madeira, localizada na rua Japurá, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h30. Não houve registro de feridos.

De acordo com os bombeiros ninguém ficou ferido. A casa era de madeira foi totalmente consumida pelas chamas. O Corpo de Bombeiros descartou a possibilidade do fogo de propagar para outras residências vizinhas, pois a casa fica distantes das outras.

Homens do Corpo de Bombeiros ainda estão no local fazendo o rescaldo do incêndio. Foram enviados dois caminhões-pipa, sendo um de combate e o outro de supervisão. As causas do incidente serão investigadas.





