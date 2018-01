Manaus registra mais de 46 mil matrículas de novos alunos

Manaus- Mais de 46 mil novos alunos deverão ingressar na rede municipal de ensino. A marca foi registrada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no período de (13) até a última sexta-feira (19) de janeiro, quando encerrou o prazo oficial de matrículas para o ingresso de novos estudantes na rede pública de ensino.



O número representa o preenchimento de 85% das mais de 55 mil novas vagas que a secretaria disponibilizou em 2018.



O atendimento foi feito pelo site www.matriculas.am.gov.br

e pelo aplicativo ‘Matrícula Amazonas’, desenvolvido pela empresa de Processamento de Dados Amazonas S. A. (Prodam), e também de forma presencial nas unidades de ensino do Município e do Estado.

O maior número de atendimentos foi feito por meio do aplicativo, 33.978, seguidos do site, 24.551 matrículas e de forma presencial, 12.529, oferecidos em escolas municipais. Até o momento a rede pública municipal de ensino já tem 228.378 estudantes matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Leia também: Provas do concurso para 400 vagas da Semed têm 6,8% de faltosos

Porém, até está segunda-feira, 22, 16.395 designações de matrículas de novos alunos, reordenamento e transferências, que são as reservas de vagas feitas on-line ou presenciais, ainda não haviam sido confirmadas e esses alunos correm o risco de perderem as vagas.

Para concluir o processo de matrícula, os pais ou responsáveis precisam, obrigatoriamente, ir até a escola em que a reserva foi feita para entregar a documentação do estudante e efetivar a matrícula, conforme explicou a gerente de matrícula da Semed, Darlene Liberato.

“O período oficial de matrícula iniciou dia 6 de janeiro com as transferências e acabou dia 19. Quem está com a carta de designação na mão tinha até hoje (segunda-feira), principalmente, alunos de reordenamento e transferência para ir até a escola confirmar sua vaga”, informou.

Os documentos solicitados para a confirmação são originais e cópias da certidão de nascimento, comprovante de escolaridade (declaração ou transferência do aluno), comprovante de residência, carteira de vacina e duas fotos 3×4.

A gerente também fez um balanço positivo das matrículas em 2018. “Podemos dizer que as matriculas 2018 foram um sucesso, porque constatamos que os pais não precisaram ficar em filas nas escolas para conseguir vagas, que realmente conseguiram fazer as matricula do seu filho na palma da mão, graças a facilidade do aplicativo e do site”, frisou.

Retardatários

Nesta segunda feira, 22, teve início o período para aqueles que perderam os prazos originais de matrícula e transferência. Eles podem acessar o site, aplicativo, ou procurar uma das unidades da rede municipal ou a Gerência de Matrículas da Semed, na sede da secretaria e verificar as vagas remanescentes. A Semed tem, ainda, mais de oito mil vagas disponíveis.

Leia mais:

Epidemia de HIV em índios venezuelanos em Manaus é descartada

Prefeitura troca rede de drenagem da avenida Djalma Batista

Bairros de Manaus recebem treinamento de combate ao Caramujo Africano