Ifam abre seleção para 608 vagas para nível superior

MANAUS- O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) divulgou, nesta segunda-feira (22), que vai disponibilizar 608 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano. As vagas são destinadas para candidatos que fizeram o Exame Nacional de Ensino Médio ( Enem) em 2017.



Dentre os cursos ofertados pelos campi Manaus Zona Leste, Manaus Centro e Manaus Distrito Industrial estão: Medicina Veterinária, Agroecologia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Produção Publicitária dentre outros cursos de nível superior.

O Ifam ressalta que só poderão se inscrever aqueles candidatos que tenham participado do Enem 2017 e com nota acima de zera na redação. O resultado final será divulgado no dia 29 de janeiro.



Os interessados podem acessar o site Sisu de 23 a 26 de janeiro e conhecer o quantitativo de vagas para cada curso. Outras informações podem ser acessadas na página do processo seletivo do Ifam em www.ifam.edu.br. As inscrições são gratuitas.

