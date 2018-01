'Se não pagar, nem o papa vai impedir greve', diz líder de rodoviários

Manaus- Rodoviários de três empresas paralisaram as atividades em alguns terminais de ônibus em Manaus, na noite desta segunda-feira (22). Os funcionários das empresas Líder, Açaí e Via São Pedro suspenderam as atividades para cobrar o acordo do reajuste salarial da categoria, entre outros direitos trabalhistas que não estão sendo pagos pelos empresários.

De acordo com presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), Givancir Oliveira, a paralisação ocorreu de maneira espontânea pelos trabalhadores em alguns terminais localizados nos pontos finais dos respectivos bairros. Ele afirmou ainda que todos os rodoviários colocaram as linhas nas ruas após membros do sindicato visitarem os locais.

“O pessoal paralisou por conta própria, tendo em vista que tinha um acordo com os empresários. Ele assegurou que o nosso pagamento iria sair hoje, porém, não foi cumprido. Mais uma vez os empresários estão comprovando que não respeitam a nossa categoria”, disse o presidente.

Oliveira relatou que além do descumprimento do acordo, a categoria também exige que o pagamento do FGTS e INSS, que apesar de serem recolhidos mensalmente, não estão sendo depositados.

“Amanhã (terça) o sindicato vai tentar segurar os rodoviários para não ter greve. A diretoria do sindicato já conversou com os trabalhadores para não paralisarem. Mas, se até quarta-feira (24), os empresários não realizarem o pagamento, nem o papa vai impedir de a categoria realizar a greve. Isso é uma humilhação com os trabalhadores, não vamos concordar com isso. Fica difícil segura os trabalhadores com tanta injustiça cometida pelos empresários”, finalizou Givancir.

Sinetram

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que durante esta tarde os membros do Sindicato dos Rodoviários paralisaram cinco terminais de linha, localizados nos bairros Mutirão, Parque das Nações, Vila Marinho, União da Vitória e conjunto João Paulo, no Santa Etelvina.

Ao todo, 27 linhas das empresas Líder Transportes, São Pedro e Açaí Transportes ficaram sem operar por cerca de 1 hora e 10 minutos. Aproximadamente 20 mil pessoas das zonas Oeste e Norte da cidade foram prejudicadas. O Sinetram, nem as empresas foram notificadas sobre o motivo da paralisação.

Justiça

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) acatou na última sexta-feira (19), o pedido feito pelo Sinetram para que em caso de greve, que estava prevista para acontecer hoje, os sindicalistas mantivessem 70% da frota operando. A medida visava evitar maiores transtornos a população usuária do transporte coletivo.

Na decisão, a desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11º Região, Eleonora de Souza Saunier, determinou que em caso de descumprimento da ordem judicial, o Sindicato dos Rodoviários poderia ser multado em até R$ 100 mil por hora de paralisação, além da configuração do crime de desobediência.

Além disso, os sindicalistas deviam manter distância de no mínimo 50 metros da entrada das garagens, sob pena de multa no valor de R$ 100 mil por dia. Por fim, a magistrada determinou o uso de forças policiais para cumprir a liminar, caso houvesse necessidade.

