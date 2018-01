Doe mochilas e ajude crianças carentes a terem um futuro melhor

Manaus - Aquela mochila, estojo e lancheira do ano passado - que irão ficar esquecidas no armário - poderão ser de grande utilidade e alegria para outras crianças. Você pode fazer uma doação com esses materiais por meio da campanha "Doe Mochilas", realizada pelo Grupo de Apoio Voluntários (GAV).

Este é o terceiro ano que o GAV arrecada, além de mochilas, materiais escolares. O grupo realiza está ação especial de volta às aulas para crianças do bairro, Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. A campanha espera beneficiar pelo menos 400 crianças neste ano de 2018.

O posto de coleta é na Loja Joias Palladium, localizada na avenida Dom Pedro, nº 186, Zona Centro-Oeste de Manaus. Funciona de segunda a sexta, das 8h30 as 18h, e sábado de 9h às 17h. Para mais informações: (92) 99143-5124 ou (92) 981774021

Sobre o GAV

Já são sete anos que o grupo realiza atividades no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. Atividades de leitura, pintura, teatro, esportes e evangelização eram realizadas constantemente, quando pais apontaram a dificuldade de obterem material escolar para as crianças. Foi a partir dessa necessidade que surgiu a campanha "Doe Mochilas", que já está no seu terceiro ano e alcançou uma média de 300 crianças em 2017.

Edição: Isac Sharlon

