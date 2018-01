Prefeitura distribui material didático para mais de 19 mil alunos

Manaus - Em preparação para o início do ano letivo de 2018, que começa no dia 5, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou, esta semana, a distribuição de materiais didáticos, que vão atender a aproximadamente 19 mil alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e creches da rede municipal.

Entre os materiais distribuídos estão lápis, borracha, apontador, papel EVA, entre outras coisas. Os materiais já foram distribuídos para unidades das Divisões Distritais Zonais (DDZs) Sul, Leste 1 e 2 e, na segunda-feira, começaram a ser entregues na zona Oeste. Além disso, 29 escolas da zona Rural Ribeirinha do Rio Negro, cujo ano letivo iniciou em 5 de janeiro, também já receberam o material.

Leia também: Doe mochilas e ajude crianças carentes a terem um futuro melhor

Ao todo, serão beneficiados os 125 Cmeis e as 10 creches da rede municipal. Para distribuição, estão sendo utilizados os dados preliminares obtidos pela matrícula até o momento e, posteriormente, observado o aumento da demanda, serão encaminhadas novas entregas para as unidades.

O gerente de Material Permanente e de Consumo da Subsecretaria de Infraestrutura e Logística (Infralog) da Semed, Jerry Maquiné, explicou que a entrega está sendo realizada para que as escolas já iniciem o período preparadas. “Estamos antecipando as entregas para os Cmeis, por ser muito importante para a Prefeitura que suas unidades já iniciem as aulas com todo o material necessário”.

Uma das unidades da zona Oeste, que recebeu o material, foi a Escola Municipal Nilza Godoy, localizada no bairro São Jorge. A gestora Mônica Libório ressaltou que o fato vai auxiliar bastante na recepção aos estudantes. “É muito importante, porque teremos a escola preparada para a chegada das crianças. Geralmente a gente utiliza alguns dos materiais para compor o kit do aluno, que contém lápis, borracha, apontador, entre outras coisas. O emborrachado e o TNT são utilizados para colagem, por exemplo, no trabalho da coordenação motora fina das crianças”.

Leia mais:

Estudantes do AM contam experiências em intercâmbios fora do País

Cetam oferece 174 vagas para especialização técnica em nível médio

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp