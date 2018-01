Homem procura por esposa que saiu de casa e nunca mais voltou

Aline Cristina Rodrigues da Silva, 27 anos, está desaparecida desde a tarde do dia 16 de janeiro de 2018. De acordo com o companheiro dela, o soldador Raimundo Batista Sales, no dia em que desapareceu, Aline teria saído por volta das 16h30 da casa onde eles moram, na rua Sumaúma, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Desde então, ele não teve mais notícias sobre ela.



Ela tem o desenho de uma borboleta tatuado na nuca e as imagens de uma borboleta e flores tatuadas na perna direita.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Aline pode entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares da desaparecida, ligar para os números: (92) 99299-9857 e 99309-7775.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

Edição: Isac Sharlon

