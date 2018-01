Recadastramento de usuários do Parque Municipal do Idoso inicia dia 29

Os usuários do Parque Municipal do Idoso (PMI) deverão realizar, de 29 janeiro (segunda-feira) a 9 de fevereiro de 2018, o recadastramento para fazer parte das atividades oferecidas pelo espaço gerenciado pela Prefeitura de Manaus. Os idosos devem ficar atentos à necessidade de apresentação de exames clínicos atualizados.

Os usuários precisam procurar o setor de admissão do parque, para atualizar dados, como: CEP, nome de rua, bairro onde residem, contato e exames clínicos, caso estejam fora do prazo de validade (Hemograma Completo, Eletrocardiograma com Laudo, EAS, EPF, Raio-X do Tórax com Laudo e Glicemia).

Segundo a diretora administrativa do Parque, Charmênia Sahdo, o recadastramento visa a reorganização e readequação das atividades por intensidade (tanto a leve como a moderada), conforme recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS) e, também, para que o idoso se conscientize que tais procedimentos fazem parte do cuidado com seu bem-estar no PMI.

“A metodologia das atividades do Parque Municipal do Idoso foi reelaborada, pela preocupação com o bem-estar dos nossos idosos. Estamos sempre buscando a melhor maneira de cuidar da saúde deles, buscando atividades que trazem benefícios, proporcionando uma melhor qualidade de vida”, explica Charmênia.

Atividades oferecidas

Há 15 anos, o PMI vem oferecendo atividades para os idosos usuários, entre elas, as atividades de leve e moderada intensidade. “O Parque Municipal do Idoso vem, ao longo dos anos, destacando-se por levar qualidade de vida aos idosos, por oferecer, diariamente, atividades físicas que ajudam no bem-estar dos idosos e elaboradas para ajudar a combater doenças, como hipertensão, obesidade, diabetes, além de proporcionar uma melhor capacidade física e mental”, destacou a diretora-presidente da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), Martha Moutinho.

Entre as atividades consideradas de leve intensidade, estão: oficina do comportamento, oficina da cidadania, palestras socioeducativas, ginástica elaborada, meditação e artesanato. Nas de moderada intensidade, encontram-se a caminhada, alongamento, yoga, hidroginástica, ginástica, tênis de mesa, pilates, natação, dança de salão, dança coreográfica, dança do ventre, atletismo e ginástica terapêutica.

Novos usuários

Quem desejar ingressar em alguma das atividades do Parque deve realizar matrícula. Para isso, basta procurar o setor de admissão do PMI com o documento original de identidade (RG), comprovante de residência, duas fotos 3×4 e os exames médicos, como Hemograma Completo, Eletrocardiograma com Laudo, EAS, EPF, Raio-X do Tórax com Laudo e Glicemia, indicando o grau de intensidade da atividade que possa ser realizada.

No turno da manhã, são admitidos apenas idosos a partir de 60 anos, no horário da tarde, com o projeto “Envelhecer Feliz”, são admitidos adultos a partir de 50 anos.

O Parque Municipal do Idoso (PMI) está localizado na rua Rio Mar, n° 1.324, Nossa Senhora das Graças. O atendimento é realizado a partir das 8h às 12h e das 13h às 16h. Para mais informações, pelo telefone do 3584-6274.

