Usuários de coletivos podem enfrentar novas greves em Manaus

Manaus- "Não vamos aceitar esse teatro da tarifa". Foi assim que o presidente do Sindicato Dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) Givancir Oliveira começou a reunião com a categoria na tarde desta terça-feira (23). A frase de Givancir se refere ao Prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, que não aprova o reajuste da tarifa dos coletivos na cidade.

Alegando dois anos sem reajustes salariais e a falta do cumprimento de direitos trabalhistas, dentre eles, aceitação de atestado pelas empresas, o pagamento do INSS e FGTS recolhidos, mensalmente, sem ser depositado para a categoria, os rodoviários declararam que esta é mais uma tentativa de negociação. No entanto, se não houver entendimento entre prefeitura, empresários e sindicato, a greve vai ser realizada pelo tempo que julgarem necessário.

Leia também: 'Se não pagar, nem o papa vai impedir greve', diz líder de rodoviários

"Mandaremos um ofício comunicando a prefeitura. O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) também está ciente de tudo e já era, inclusive, para ter julgado nosso processo e até agora não sei o motivo disso não ter sido feito. Sinto muito para a população, mas se não tomarmos essas medidas, nada vai mudar e nós somos os mais prejudicados", declarou Givancir.

Greve

Segundo Gilvancir, as realizações das greves vão continuar até a categoria conseguir o reajuste exigido que é de 6,5 a 7% nos salários dos trabalhadores. Ainda não há data para a próxima paralisação, mas o sindicalista deixa claro.

"Não adianta falar que estamos prejudicando a papulação, até porque estamos inseridos nela também, ninguém aqui quer prejudicar os usuários, mas estamos em busca dos nossos direitos. Eu represento os sindicalistas e não a população, se não nos ouvirem e não aumentarem nosso salário vai ter greve sim, e vai ter até cem vezes se precisar, doa em que doer, os usuários que me desculpem", afirmou o representante dos rodoviários.

A reivindicação é por melhores condições de trabalho e reajuste salarial. | Foto: Ione Moreno





Os trabalhadores afirmam ainda a realização de uma nova assembleia nos próximos dias para uma tentativa de acordo entre as partes. Eles esperam que o acordo feito entre Arthur e a categoria início de 2017 seja cumprido. O acordo seria de que no início deste ano, o prefeito permitiria o reajuste da tarifa ou entraria com subsídios para equilibrar o sistema rodoviário .

Ação Judicial

Gilvancir Oliveira declarou também que o Sindicato deve entrar com uma ação criminal e por danos morais contra a Prefeitura de Manaus. A ação, segundo Givancir, é em função da declaração dada pelo prefeito Arthur na noite da segunda-feira (22) que desaprovou a breve paralisação feita por três empresas do transporte coletivo de Manaus prejudicando cerca de 20 mil usuários das zonas Norte e Oeste da cidade.



Na declaração, o prefeito considerou o ato como uma "covardia de um conluio de empresários e líderes sindicais".

"O prefeito vai ter que provar agora quem tem conluio. Ele tá fazendo jogo, mas não venha por a culpa desta situação no sindicato. Se alguém tem conluio aqui é ele e não sou eu", rebateu Gilvancir.

Posicionamento

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Prefeito Arthur Neto, para saber um posicionamento mediante as ameaças de futuras greves. Mas até a publicação desta matéria, aguardava respostas.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Estudantes do AM contam experiências em intercâmbios fora do País

Cetam oferece 174 vagas para especialização técnica em nível médio

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp