Manifestantes fazem protesto contra Lula na véspera de julgamento

Manaus – Uma manifestação organizada pelos grupos "Livres" e "Vem pra Rua", em favor da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por lavagem de dinheiro e corrupção, tomou conta da avenida Djalma Batista, em frente ao Posto 700, zona Centro-Sul de Manaus. O manifesto de apoio ocorreu na noite desta terça-feira (23).

Desde às 18h, dezenas de pessoas passaram pelo local. Os manifestantes, que em parte vestiam roupas nas cores verde e amarelo, simbolizando a bandeira nacional, empunhavam cartazes e pediam um buzinaço aos motoristas em apoio a condenação do ex-presidente.

Uma família inteira participou da manifestação | Foto: Marcelo Cadilhe

O coordenador estadual do "Vem Pra Rua" no Amazonas e vice-presidente estadual do "Livres Amazonas", Jean Batista, contou que o ato é em defesa da Justiça. Segundo ele, a prisão do ex-presidente pode mostrar que a Justiça brasileira está funcionando.

Julgamento

No julgamento desta quarta-feira (24), que ocorre em Porto Alegre, os três desembargadores da 8ª turma do TRF4 vão analisar o caso do tríplex do Guarujá (SP), processo em que o politico foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão.

Motoristas que apoiam a condenação de Lula passavam buzinando na via | Foto: Marcelo Cadilhe





