Pró-Lula: manauenses pernoitam em frente ao prédio da Justiça Federal

Manaus - Mais de 150 pessoas se reúnem em frente ao prédio da Justiça Federal no Amazonas, localizado na avenida André Araújo, bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus, para realizar movimento a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ser julgado nesta quarta-feira (23). Os manifestantes vão pernoitar no local e só pretendem sair após o julgamento.

De acordo com a secretária estadual de mulheres do Partido dos Trabalhadores (PT), Elisiane Andrade, o ato é em defesa da democracia, justiça e do direito de Lula ser candidato em 2018. Segundo ela, a quantidade de mobilizações no país mostra que a população ainda não se deixou enganar.

"Nosso principal foco é mostrar para a sociedade que, sem provas, não se pode condenar um inocente. Nós estamos esperando um resultado positivo para esta quarta", completou Elisiane.

Os manifestantes vão pernoitar no local e só pretendem sair após o julgamento | Foto: Marcelo Cadilhe





A manifestação é um ato unificado entre a secretaria estadual de mulheres do PT, sindicalistas e dirigentes do PCdoB de Manaus e do interior do Estado. Para o dirigente do PCdoB de Manacapuru, Raimundo Porto, Lula deve ser absolvido.

"Esse julgamento é político. É uma perseguição ao ex-presidente que fez tanto pelo país em um período tão crítico", disse Raimundo.

Segurança

Em frente ao prédio da Justiça Federal, a Polícia Militar posicionou algumas viaturas com o objetivo de evitar confronto ou danos ao patrimônio público. O objetivo é manter a ordem durante a manifestação.

Os manifestantes ocuparam a frente do prédio da Justiça Federal | Foto: Marcelo Cadilhe





Pernoite

Alguns manifestantes pretendem passar a noite acampados no local, declarando apoio total ao ex-presidente.

"Nós vamos acompanhar todo o julgamento. Vamos sair daqui com o resultado positivo, sabendo que Lula vai poder vir como candidato em 2018 para salvar o Brasil", disse a universitária Carla Batista.

Movimento contra

Concentrados em um posto de gasolina na Avenida Djalma Batista, manifestantes contra o ex-presidente expressam a necessidade de mudar a política brasileira. Eles querem que Lula seja condenado pela Justiça por corrupção. Eles promoveram um buzinaço em um dos cruzamentos mais movimentados da capital amazonense.

Edição: Bruna Souza

