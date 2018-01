Jovem fica ferido após motorista capotar carro ao desviar de cachorro

Manaus - Um jovem de 18 anos ficou ferido após um carro, modelo Ônix, de cor branca, capotar na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu às 5h10 desta quarta-feira (24).

Policiais militares da 16ª Cicom atenderam a ocorrência e acionaram a equipe do Samu, que levou a vítima para o Hospital 28 de Agosto. O jovem , que era passageiro do motorista da Uber, apresentava escoriações nos ombros e arranhões pelos braços. O condutor, por sua vez, não quis receber atendimento médico.

Atropelamento de cachorro



Uma testemunha informou que o motorista do Ônix perdeu o controle do carro ao tentar desviar de um cachorro que atravessava a pista.

“Eu dirigia logo atrás dele, estávamos todos devagar. Ele viu o cachorro, subiu no meio fio da avenida para desviar do animal e bateu em uma árvore pequena. Na sequência, ele colidiu em uma árvore maior, perdeu o controle e capotou. Graça a Deus consegui desviar e os dois saíram do carro sem ferimentos graves”, contou o motorista Asaphe Lima, 23.

Segundo o proprietário do Ônix, que não quis se identificar, o carro estava emprestado para o amigo, que realizava corridas para a Uber.



“Ele estava trabalhando desde ontem à noite e iria levar o último passageiro até o bairro Santo Antônio, quando aconteceu o acidente. Mas, felizmente, nada muito grave aconteceu. Vamos esperar a perícia da seguradora e fazer a remoção”, disse o homem.

Trânsito

O trânsito da avenida ficou bastante complicado no início da manhã de hoje. Agentes do Manaustrans estiveram no local para auxiliar no fluxo dos veículos. Por volta das 7h, o carro foi retirado do local.

