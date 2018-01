Família procura por autônomo desaparecido há uma semana

A família do autônomo Moisés da Silva Lima, de 29 anos, solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem dele, que está desaparecido desde a manhã do dia 17 de janeiro de 2018.

De acordo com a tia dele, Aurora de Freitas Franco, no dia em que desapareceu Moisés saiu por volta das 6h da casa onde mora, na rua Tambaqui, primeira etapa do bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Moisés, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para o número (92) 99219-8676.

