Mais de 2,2 mil turistas alemães e ingleses chegam a Manaus

Manaus - Turistas ingleses e alemães chegaram, nesta quarta-feira (24), a Manaus a bordo de dois navios cruzeiros, o M/S Hamburg e o M/S Magellan, ambos de bandeira das Bahamas. No total, os navios trouxeram mais de 2,2 mil turistas, entre passageiros e tripulação. As embarcações permanecem na cidade até esta quinta-feira (25).

O M/S Hamburg atracou no porto de Manaus às 7h45. A embarcação retorna a Manaus após viagem ao Iquitos, no Peru. O navio iniciou e terminará viagem em Belém, no Pará, onde os passageiros trocarão de embarcação e seguirão para a Alemanha.

Já o M/S Magellan atracou no porto de Manaus às 12h30, trazendo a bordo 521 turistas, entre passageiros e tripulação. O navio iniciou e terminará o cruzeiro em Tilbury, na Inglaterra e, após Manaus, seu próximo porto será na cidade de Parintins.

Mais oito navios passarão pela cidade até maio deste ano | Foto: Ingrid Anne/Manauscult

Na capital amazonense, o receptivo foi realizado por agentes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). Na ocasião os turistas que desembarcaram na cidade receberam guias bilíngues, artesanatos indígenas, além de assistirem a apresentação de dançarinos de boi-bumbá. A Polícia Turística (Politur) acompanhou a ação.

Os dois navios encerram o mês de janeiro da Temporada de Cruzeiros 2017/2018. De setembro, quando teve início esta temporada, até este mês, 13 navios passaram por Manaus, totalizando mais de 11 mil turistas. Mais oito navios passarão pela cidade até maio deste ano.

