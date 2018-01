Taxista atropela agente de socialização em faixa azul da Torquato

O acidente ocorreu após o taxista avançar sinal vermelho | Foto: Divulgação

Manaus - Mesmo após fechar o sinal, um taxista, ainda não identificado, avançou o sinal e atropelou um homem que atravessava uma faixa de pedestres na avenida Torquato Tapajós (sentido bairro-Centro), na Zona Norte de Manaus. O agente de socialização de 41 anos colidiu com o para-brisas do táxi, modelo prisma e placas PHH-7774.



A vítima foi atendida pelo Samu e levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

A vítima sofreu escoriações no braço e ombro esquerdo, além de machucar a lombar | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com informações do Samu, a vítima estava consciente no momento em que recebeu o atendimento médico emergencial. "Ele relatou apenas estar sofrendo com dores lombares e tinha alguns hematomas no braço e ombro esquerdo", informou a equipe médica.

Não foi informado se o motorista sofreu alguma escoriação ou se carregava algum passageiro no momento do acidente.



Até a publicação desta matéria, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) não tinha informações se o trânsito sofreu alguma alteração no local.

