Abertas as inscrições para o primeiro workshop de visibilidade Trans

Manaus - A Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas (Assotram) está com inscrições abertas para o I Workshop de Visibilidade Trans do Amazonas. O evento ocorrerá no dia (29), data que marca o dia da Visibilidade Trans no Brasil, no Les Artistes Café Teatro, Centro, a partir das 8h. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Em sua primeira edição, o workshop traz o tema “Resistência por Dignidade e Direitos Humanos” e tem como objetivo provocar a discussão sobre os direitos e acesso aos bens e serviços públicos para a população de travestis e transexuais de Manaus.

Para participar do evento, os interessados devem preencher o formulário online disponível pelo link http://bit.ly/workshopvisibilidade.

A presidente do Assotram, Joyce Alves Gomes, explicou que este é o primeiro grande evento promovido pela associação e o retorno do público alvo já está sendo positivo. Uma das propostas do workshop, de acordo com Joyce, é enaltecer e levar à sociedade as realidades existentes no cotidiano de travestis e transexuais da cidade de Manaus.

“Nós queremos chamar a atenção da sociedade, dos políticos e órgãos governamentais quanto a essas questões e nossos direitos. Até hoje [quarta-feira] já recebemos mais de 50 inscrições, acredito que o workshop será bastante positivo. Teremos rodadas de conversas com a presença de especialistas para cada tema”, contou.

A programação contará com representantes governamentais e da sociedade civil. No encontro serão debatidos temas como saúde, educação, segurança, mercado de trabalho, entre outros.

A Assotram atua em Manaus buscando a inclusão e a valorização da cidadania, da dignidade da pessoa humana em todas as vertentes. Após as rodas de conversa, o evento contará com uma programação cultural diversificada, com a presença de artistas locais, entre eles, o cantor Sinézio Rolim.

O Les Artistes Café Teatro está localizado na avenida 7 de Setembro, 377, Centro Histórico de Manaus.

