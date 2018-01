2 mil usuários ficam sem ônibus após paralisação de empresa em Manaus

Manaus - Aproximadamente 2 mil pessoas foram prejudicadas, na manhã desta quinta-feira (25), após rodoviários das empresas Via Verde, Global, Integração e Expresso Coroado paralisarem as atividades.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) confirmou, por meio de nota, a paralisação. AO órgão informou que a paralisação durou cerca de 45 minutos e impediu a saída dos carros de 26 linhas para o cumprimento do itinerário.

Nem o Sinetram e nem as empresas foram informados sobre o motivo. Já existe uma liminar concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) impedindo movimentos grevistas sem aviso prévio. Essa é a quarta paralisação do ano.

Segundo Josildo Oliveira, diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM), contou em conversa ao Em Tempo que o sindicato não sabia dessa paralisação.

"Na verdade eu não soube disso, ficamos sabendo pela imprensa. A informação que tenho é que foi apenas a empresa Global, mas não durou tanto".

Edição: Isac Sharlon

