Pagamento de janeiro do Bolsa Família pode ser sacado

Benefício do Bolsa Família de janeiro está liberado para os Números de Identificação Social (NIS), de dígito final 1 (um) | Foto: Divulgação

Manaus - Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), com o Número de Identificação Social (NIS) de digito final 1 (um), segundo informou a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), poderão realizar o saque do benefício referente a parcela de janeiro de 2018, somente com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Caso o responsável familiar não possua nenhum dos cartões exigidos, o saque poderá ser feito em uma agência da Caixa Econômica Federal apresentando o documento de identidade com foto.

Leia também: 2017 Teve mais de 200 casos de abandono de incapaz em Manaus

A recomendação é do Governo Federal devido a um problema técnico na Caixa Econômica. Essa falha afetou somente o pagamento da parcela de janeiro, das famílias que recebem o benefício diretamente na conta corrente e poupança do banco federal.

As demais famílias com final do NIS (0,2,3,4,5,6,7,8 e 9) receberão normalmente o benefício em suas contas, de acordo com o calendário de pagamentos do Bolsa Família.

Leia mais:

Preso acusado de atirar 5 vezes contra vitima para roubar celular

Camelô é suspeito de estuprar ao menos quatro mulheres da família

2 mil usuários ficam sem ônibus após paralisação de empresa em Manaus