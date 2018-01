Obra emergencial é realizada na avenida João Valério

Manaus - Depois de detectar um afundamento de calçada no cruzamento da avenida João Valério com a rua Nova Palma, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, na tarde desta quinta-feira (25), a Prefeitura de Manaus deu início a obra de reparo emergencial na via. O problema ocorreu após o rompimento em uma rede de drenagem que passa no local.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) já estão fazendo a avaliação da situação. Para maior segurança aos condutores de veículo, o trecho entre as ruas Rio Tarauacá e Itanana foi interditado e apenas uma faixa está liberada para os motoristas.

Leia também: Transporte escolar: média de 50 carros irregulares apreendidos

A área já está sinalizada e equipes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Transito (Manaustrans) estão orientando os motoristas.

Ainda não há prazo para finalização dos serviços | Foto: JANAILTON FALCÃO





Rota alternativa

Quem precisar utilizar a via poderá entrar à direita na rua Rio Tarauacá, acessar a rua Acre e pegar à esquerda na rua Itanana, retornando para a João Valério.

Ainda não há prazo para finalização dos serviços, mas a Prefeitura de Manaus está trabalhando emergencialmente para, no menor tempo possível, finalizar a ação.

Leia mais:



´Geek Experience´ e Turma da Mônica são atrações especiais em shopping

Planta e Raiz comemora 20 anos no Porão do Alemão

Confira as novidades da alta sociedade manauara