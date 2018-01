Bairros da Zona Norte e Leste ficam sem água no domingo

Falta de água atingirá bairros da Zona Leste e Norte de Manaus | Foto: Ione Moreno

Manaus - A empresa Manaus Ambiental comunicou nesta quinta-feira ( 25) que em virtude de interrupção do serviço de energia elétrica, no próximo domingo (28) com prejuízo ao funcionamento da unidade de produção de água da Ponta das Lajes, o serviço de abastecimento de água será interrompido em bairros das Zonas Norte e Leste de Manaus, no horário de 8h às 14h.



Confira os bairros afetados:

- Macro setor Nova Floresta: Jorge Teixeira 1, 2, 3 e 4, Gilberto Mestrinho, Grande Vitória, Nova Vitória, Nova Conquista, Tancredo Neves, João Paulo 1 e 2, Brasileirinho, Santa Inês, Cidade Alta, Bairro Novo, Conjunto Viver Melhor 3 do Cidade de Deus;

- Macro setor São José: 1, 2 e 3, Castanheira, João Bosco 1 e 2;

- Macro setor Núcleo 23: Núcleos 16, 23, parte do Núcleo 15, Nossa Senhora de Fátima 1 e 2, Mutirão, Novo Aleixo 1 e 2, Loteamento Águas Claras, Amadeu Botelho, Vila Rica, Parque das Garças;

- Macro setor Cidade de Deus: Alfredo Nascimento 1 e 2, Cidade de Deus 1 e 2, Braga Mendes, Monte Sião, Nossa Sra. Fátima 2, Aliança com Deus, Fazendinha 1, Ben Hur, Vila Nova, Gustavo Nascimento, Valparaíso, Comunidade Santa Barbara.

De acordo com a concessionária, tão logo o término dos serviços da Eletrobras Amazonas Distribuição e o restabelecimento da geração de energia, o sistema de abastecimento será restabelecido, sendo que a normalização dos serviços de água ocorrerá entre 12 e 24 horas após a execução dos serviços, dependendo da localidade.

A Manaus Ambiental pede aos clientes que reservem água, economizando por meio de caixa d’água ou reservatórios, para evitar o desabastecimento nos domicílios até a normalização total.





