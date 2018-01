Denunciado, homem é preso por furtar bicicletas que valiam R$ 12 mil

Manaus - Policiais da Secretaria-Executivo Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), prenderam, nesta sexta-feira (26), um homem pelo furto de bicicletas em condomínios da avenida Efigênio Sales. A prisão ocorreu após denúncias na base policial montada na área comercial do Fuxico, no Jorge Teixeira, Zona Leste. Quatro bicicletas, avaliadas em R$ 12 mil, foram recuperadas.

Segundo os investigadores, Lucas Emanuel da Silva Chaves, de 20 anos, estava sob a posse de quatro bicicletas que foram roubadas em um condomínio na região da avenida Efigênio Sales. Há suspeitas de que ele tenha atuado em outras áreas.

A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que dará início às investigações. Ele foi indiciado por furto. Em relatos a equipe de policiais da Seaop, o infrator confessou que há um ano praticava esse tipo de furto. Ele também responde por uso de entorpecentes e desacato à autoridade.

"Ele furtava as bicicletas e revendia, numa prática que já vinha sendo seguida há mais de um ano, conforme ele confessou. As bicicletas novas estavam em posse de dois homens, no bairro do São José, que também vão responder pelo crime de receptação", disse o secretário de Operações, delegado Orlando Amaral.

Orlando Amaral explica que as pessoas que fizerem o reconhecimento da sua bicicleta podem se dirigir ao 14º DIP com a nota fiscal ou qualquer meio que possa comprovar, legalmente, a propriedade dos bens. Ele também enfatiza que qualquer informação que possa elucidar os casos ou, ainda, o envolvimento de Emanuel em outras ocorrências pode ser feita, de forma sigilosa, ao telefone 181.

Edição: Lívia Nadjanara

