SSP-AM prorroga prazo para convocados em concurso entregarem exames

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prorrogou o prazo para apresentação de exames na Junta Médico-Pericial e também para a entrega de documentos exigidos aos candidatos convocados no Edital do Concurso Público de 2015. Dos 115 convocados na última chamada, apenas 40 entregaram a documentação, habilitando-se ao emprego. O novo prazo é 9 de fevereiro.

Os exames admissionais devem ser apresentados na Junta Médico-Pericial da SSP-AM, situada na Delegacia Geral da Polícia Civil, localizada na Avenida Pedro Teixeira, 180, Dom Pedro, zona Centro-oeste. O recebimento dos documentos para a posse acontece das 8h às 14h, na Gerência de Recursos Humanos na sede da SSP-AM, situada na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no Shopping Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus (lista em anexo).

Os 115 candidatos aprovados no Concurso Publico de 2015 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) foram convocados pelo governador Amazonino Mendes na edição do Diário Oficial do Estado do dia 27 de dezembro. Dos 115 convocados, 106 são do cargo de Assistente Operacional e nove do Técnico de Nível Superior. O certame preencheu vagas para cargos efetivos de Técnico de Nível Superior e Assistente Operacional. Sem os exames médicos, o candidato estará impedido de tomar posse do cargo. (lista completa em anexo).

Clique aqui para ver a lista com a documentação completa

