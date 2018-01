Picape de luxo pega fogo no meio da André Araújo e afeta o trânsito

Manaus - Uma picape pegou fogo na noite desta sexta-feira (26), por volta das 20h, na avenida André Araújo, no Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com testemunhas, o carro começou a queimar após entrar em pane mecânica. O incidente ocorreu no sentindo bairro-Centro da via e afetou o trânsito.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar o trabalho de contenção das chamas. Foram utilizados cerca de 200 litros de água. Não houve vítimas no local, apenas danos materiais. O motorista, ao perceber a fumaça, saiu do veículo antes do fogo se alastrar. A picape ficou totalmente destruída.



Equipes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) está no local para orientar os motoristas, que devem pegar vias alternativas para dar fluidez ao trânsito. As duas faixas da avenida estão interditadas até que a equipe dos bombeiros finalize os trabalhos.

Veja vídeo do momento do incêndio

