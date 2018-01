Ex-vereador de Manaus Expedito Teodoro é velado na Câmara Municipal

Velório aconteceu na CMM na noite desta sexta-feira | Foto: Janailton Falcão

Manaus - O ex-vereador e gerente do Departamento Médico do Poder Legislativo Municipal, Expedito Teodoro, morreu na manhã desta sexta-feira (26), aos 74 anos, após licença médica para tratamento de saúde. O velório aconteceu na Câmara Municipal de Manaus (CMM), localizado no Santo Antônio, Zona Oeste da capital.





De acordo com familiares, o médico faleceu em decorrência de uma infecção, depois de realizar cirurgia em uma artéria, que gerou complicações nos rins e no coração.

Expedito é natural do Rio de Janeiro e chegou a Manaus na década de 60, foi vereador entre os anos de 1992 e 1996. O genro do médico, advogado Lino Chíxaro, lembrou que Expedito foi radialista e ator, antes de se formar em medicina. Lino ainda destacou a dedicação do sogro para com a casa da criança.

Expedito realizava trabalho voluntário na Casa da criança | Foto: Divulgação / CMM

"A coisa que mais marcou a minha vida com ele foi vê-lo todos os sábados, pela manhã, ir à Casa da Criança realizar um trabalho voluntário. Expedito atendia todo mundo sem cobrar nada. Nunca vi alguém se dedicar tanto como ele, parecia que estava sendo muito bem remunerado", disse Chíxaro.

O vereador Joelson Silva, do Partido Social Cristão (PSC) lembrou da carreira de Expedito enquanto ocupava o cargo público na Câmara Municipal de Manaus.



"O Dr. Expedito foi colega vereador do meu pai. Era um homem íntegro, humilde, simples, de coração bondoso, uma pessoa por quem nós temos uma grande estima e respeito. Devemos reconhecer o valor que ele tem para a cidade de Manaus", completou.

Segundo a diretora geral da CMM, Mirlene Rabelo Magalhães, Expedito era um servidor muito querido para todos da casa, e que prestou grandes serviços a Manaus.

"Ele trabalhou durante muito tempo em prol do poder legislativo. Hoje é um dia muito triste, alguém muito querido nos deixou. Ele trabalhou até os seus últimos dias, antes de sair de licença médica para cuidar da saúde", explicou Mirlene.

De acordo com a diretora, Expedito ainda recebeu, em 2015, a comenda na categoria de médico pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e também pela Câmara Municipal de Manaus. Ele também era autor do livro "Se essa rua fosse minha: ruas de Manaus", que fez um apanhado dos nomes de todas as ruas da cidade.

Expedito também ficou conhecido nacionalmente pela aprovação da Lei Municipal Antifumo nº 1.364/2009, que proíbe o consumo de cigarros em ambientes de uso coletivo, sejam públicos ou privados.





Leia mais:





Concurso da Abin encerra inscrições na próxima terça-feira, dia 30



SSP prorroga prazo para convocados em concurso entregarem exames