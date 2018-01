Feira criativa é opção de lazer inteligente para o fim de semana

Manaus - Uma das opções de quem quer curtir o fim de semana com uma programação mais relaxada e descontraída é a 11º edição da Feira Criativa, realizada no Parque Municipal do Mindu, Zona Centro-Sul, em parceria com o projeto Arte em Movimento.

Ao total, 29 expositores participam da mostra. Este é o maior número de expositores presentes na feira desde o início do projeto, no início do ano passado. A feira tem o objetivo de exaltar o conceito de sustentabilidade e oferecer aos visitantes do parque uma opção a mais de atração, sempre no último final de semana de cada mês, reunindo artesãos com os mais variados tipos de produtos feitos a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos.

A coordenadora do Projeto Arte em Movimento, Amanda Guimarães, diz estar otimista em relação às atividades do projeto em 2018, sobretudo com o aumento do número de expositores participantes.

“Estamos iniciando o calendário de atividades de Feira Criativa a partir de janeiro e com grande receptividade do público, que está prestigiando e adquirindo peças. Temos hoje nove expositores a mais do que nas edições anteriores e uma grande diversidade de trabalhos, muitos deles provenientes do reaproveitamento e reciclagem de resíduos, abrindo com chave de ouro as atividades deste ano e acreditando no sucesso das próximas edições”, afirmou.

Além dos produtos à venda, quem for à edição da feira neste domingo (28) poderá assistir e participar de apresentações de tecido acrobático e acroyoga (técnica que mescla exercícios de yoga com acrobacia), com a equipe Mexa-se Line, das 9h às 12h. O Parque do Mindu fica na Avenida Perimetral, s/n, Parque Dez.

